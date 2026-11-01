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Diyarbakır Kayapınar'da apartman yangınında ev kullanılamaz hale geldi

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Diyarbakır Kayapınar'da apartman yangınında ev kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Kayapınar'da apartman yangınında ev kullanılamaz hale geldi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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