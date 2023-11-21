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Diyarbakır Havalimanı'nda güvenlik personeli ile vatandaşlar arasında çıkan arbede polisin müdahalesiyle son buldu

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3. Sayfa Haberleri
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Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ile güvenlik personeli arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle olay sonlandı.

Diyarbakır Havalimanı'nda güvenlik personeli ile vatandaşlar arasında çıkan arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, umreden dönen yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ile güvenlik personeli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Havalimanı polisinin olaya müdahalesiyle arbede sonlandı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Havalimanı Güvenlik Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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