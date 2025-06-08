Diyarbakır'daki Yangında Gözaltına Alınan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'daki Yangında Gözaltına Alınan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Diyarbakır'da bir aileyi hedef alan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye çıkarıldı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

4 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü bina yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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