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Diyarbakır'daki Silahlı Kavga Davasında 32 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Diyarbakır'daki Silahlı Kavga Davasında 32 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavga davasında 32 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Sanıklar suçlamaları reddetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın 32 sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede dinlenen sanıklar suçlamaları ret ederken, duruşma yarın sabah devam edecek.

Olay, 15 Haziran 2023 sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.

Suçlamaları kabul etmediler

Olay sonrası ilçede barış töreni gerçekleştirilirken silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık, avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan sanıklarla beraber tutuklu 23 sanık ve tutuksuz yargılanan 9 kişi kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi. 32 sanık ilk kez Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede dinlenen sanıklar, suçlamaları red ederken, sanıkların dinlenmesine yarın sabah devam edilecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Politika Güvenlik 3-sayfa Bismil Hukuk Hakim Kavga konya Suç

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