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Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A.'nın tahliyesine karar verildi. Cezaevinden ağlayarak çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar

15 SANIK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YENGE HEDİYE GÜRAN VE AMCA SALİM GÜRAN'IN İŞÇİSİNE TAHLİYE

Tutuklu şüphelilerden yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

Narin Güran cinayetinde 2 tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar

CEZAEVİNDEN BÖYLE ÇIKTILAR

Ağlayarak cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.

Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSlm ksb:

yavaş yavaş salmaya başladılar

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Haber Yorumlarıheyula 41:

Hala kim niye öldürdü ortaya çıkarmadılar

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Haber YorumlarıKadir Han:

buradan devletime sesleniyorum sakın amca birde annesi ni bırakmayın

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Haber YorumlarıOttoman Ottoman 24:

şimdi bu adaletmi ? bugün 2 si yarın üçü, seneye hepsi dışarda

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Haber YorumlarıAlkurt:

Bu ırk...iyiler haric

Yorum Beğen5
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