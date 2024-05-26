Diyarbakır'da Yıldırım Çarpması Sonucu İnşaat Malzemeleri Deposu Küle Döndü
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yıldırım çarpması sonucu inşaat malzemelerinin olduğu depo küle döndü. Şehitlik Mahallesi Tatlıcılar Sitesi bölgesinde meydana gelen olayda, depoya isabet eden yıldırım sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi zarar meydana geldi.
Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu inşaat malzemeleri deposu küle döndü
Yıldırım isabet eden inşaat malzemesi deposu böyle görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yıldırım çarpması sonucu inşaat malzemelerinin olduğu depo küle döndü.
Edinimine bilgilere göre, Şehitlik Mahallesi Tatlıcılar Sitesi bölgesinde dün akşam saatlerinde inşaat malzemesi deposuna yıldırım isabet etti.
İsabet sonrası depo, alevlere teslim olarak küle döndü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangımda can kaybı, yaralanan olmazken maddi zarar oluştu.