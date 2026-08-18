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Diyarbakır'da İran uyruklu şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül eroin bulundu

Diyarbakır'da İran uyruklu şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül eroin bulundu
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Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen İran uyruklu bir şahsı yakaladı. Şüphelinin iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde toplam 596,37 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

Diyarbakır'da polis ekiplerinin yakaladığı İran uyruklu şahsın yapılan iç beden muayenesinde 83 kapsül eroin tespit edildi.

Uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs hakkında gereken çalışmalara başlatıldı. Çalışmalar neticesinde yakalanan İran uyruklu bir şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde olmak üzere toplam 596,37 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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