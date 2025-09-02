Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 34 Bin Hap ve Kokain Ele Geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında toplam 34 bin 360 uyuşturucu hap ile 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi. Son bir haftada yapılan operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alınırken, 14'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır narkotik polisince takibe alınan bir ticari takside yapılan kontrollerde 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'a uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelenilen bir şahısla ilgili yapılan çalışmada, 2 kilo 260 gram kokain maddesi ele geçirilirken şahıs da gözaltına alındı.

20 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı

Son bir hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan/yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine ve yine sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 5 farklı operasyon gerçekleştirildi. Çok miktarda esrar ve türevi ile diğer türdeki uyuşturucu maddeler ele geçirilirken toplamda 20 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

