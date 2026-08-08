Dev Ağaç Dalı Yığını Trafikte Şaşkınlık Yarattı

Diyarbakır'da, ağaç dallarının traktör römorkuna yüklenme şekli görenlerin dikkatini çekti.

Silvan Bulvarı Teknokent Kavşağı'nda seyir halinde olan sürücüler, yolda adeta kendi kendine ilerleyen devasa bir ağaç dalı yığınıyla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. İlk bakışta yolun ortasında hareket eden büyük bir ağaç kütlesi gibi görünen görüntünün arkasından bir traktör ve römorku çıktı. Römorkuna kapasitesinin çok üzerinde yeşil dallar ve çalılar yüklenen traktör, yükün büyüklüğü nedeniyle neredeyse tamamen gözden kayboldu.

Arkasından gelen araç sürücülerinin şaşkınlıkla cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntülerde, aşırı yüklenmiş römorkun hem arkadaki araçların görüş açısını kapattığı hem de trafikte tehlikeye davetiye çıkardığı görüldü.

Teknokent Kavşağı'ndaki trafik ışıklarına doğru ilerleyen traktörün yeşil yüküyle tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı