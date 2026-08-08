Haberler

Dev Ağaç Dalı Yığını Trafikte Şaşkınlık Yarattı

Dev Ağaç Dalı Yığını Trafikte Şaşkınlık Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da traktör römorkuna kapasitesinin çok üzerinde yüklenen ağaç dalları, yolda kendi kendine ilerleyen dev bir kütle gibi göründü. Sürücüler şaşkınlıkla kaydetti, yetkililer tehlikeli yüklemeyi görüntüledi.

Diyarbakır'da, ağaç dallarının traktör römorkuna yüklenme şekli görenlerin dikkatini çekti.

Silvan Bulvarı Teknokent Kavşağı'nda seyir halinde olan sürücüler, yolda adeta kendi kendine ilerleyen devasa bir ağaç dalı yığınıyla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. İlk bakışta yolun ortasında hareket eden büyük bir ağaç kütlesi gibi görünen görüntünün arkasından bir traktör ve römorku çıktı. Römorkuna kapasitesinin çok üzerinde yeşil dallar ve çalılar yüklenen traktör, yükün büyüklüğü nedeniyle neredeyse tamamen gözden kayboldu.

Arkasından gelen araç sürücülerinin şaşkınlıkla cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntülerde, aşırı yüklenmiş römorkun hem arkadaki araçların görüş açısını kapattığı hem de trafikte tehlikeye davetiye çıkardığı görüldü.

Teknokent Kavşağı'ndaki trafik ışıklarına doğru ilerleyen traktörün yeşil yüküyle tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!