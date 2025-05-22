Diyarbakır'da Trafikte Makas Atan Sürücüye 14 Bin TL Ceza
Diyarbakır'da sosyal medyada trafikte makas atma görüntülerini paylaşan V.K. isimli sürücüye 14 bin 413 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan ihlalleri tespit ederek cezai işlem başlattı.
Trafikte makas atma görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 14 bin TL ceza
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da trafikte makas atma görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 14 bin 413 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yapılan ihlallere ilişkin sosyal medya hesapları incelendi. Tespit edilen V.K isimli şahıs ile yapılan mülakatta, videoların kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerine istinaden toplam 14 bin 413 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs, işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa