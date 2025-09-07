Diyarbakır'da Trafik Kazasında 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Ziraat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa