Diyarbakır'da Trafik Kazasında 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Ziraat Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

