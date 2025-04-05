Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Silvan-Batman yolu üzerindeki Eskiocak mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.