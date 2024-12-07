Diyarbakır'da Ters Dönmüş Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
Diyarbakır-Mardin kara yolunda A.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobil kullanılmaz hale geldi.
Diyarbakır'da ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Diyarbakır- Mardin kara yolunda A.K. idaresindeki 63 AFM 333 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR