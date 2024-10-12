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Diyarbakır'da Tartışma Kanlı Bitti: Damat ve Kuzeni Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Tartışma Kanlı Bitti: Damat ve Kuzeni Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tartışan çiftin yakınlarının katılması sonucu meydana gelen silahlı kavgada damat ve 4 aylık evli kuzeni yaşamını yitirdi. Olayda bir kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tartışan çiftin yakınlarını çağırması sonucu çıkan kavgada silahla vurulan damat ve 4 aylık evli kuzeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katında yaşayan Mehmet Ali Baran ve eşi E.B. arasında tartışma çıktı. İki taraf da yakınlarını arayarak çağırırken, gelinin yakınları Mehmet Ali Baran ve 4 aylık evli olan kuzeni Vedat Baran'a silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde damat ve kuzeninin hayatını kaybettiğini, Agit Baran'ın da yaralandığını belirledi. Gelin E.B. ve 2 çocuğunu alan yakınları ise olay yerinden uzaklaştı. Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, damadın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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