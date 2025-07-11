Diyarbakır'da Suçluların Yakalanmasına Yönelik Operasyon Düzenlendi

Diyarbakır'da Suçluların Yakalanmasına Yönelik Operasyon Düzenlendi
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Operasyon, Bağlar, Lice ve Çınar ilçelerinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, jandarma ekiplerinin planlı ve titiz çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bağlar, Lice ve Çınar ilçe jandarma komutanlıkları ile JASAT timlerinin koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda, nitelikli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bağlar ilçesinde, 'Kan gütme saikiyle öldürme' ve 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 2 ayrı dosyadan hakkında toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile 'Kan gütme saikiyle öldürme' ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlarından 19 yıldır aranan M.K. yakalandı.

Çınar ilçesinde, '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. yakalandı. Lice ilçesinde ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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