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Diyarbakır'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Diyarbakır'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
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Diyarbakır Bağlar'da bir eve kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, bölgede 20'den fazla boş mermi kovanı bulundu. Polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'da 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında oturan aileye kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında oturan aileye kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bölgede 20'den fazla boş mermi kovanı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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