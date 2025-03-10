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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Mervenur Yararlık yaşamını yitirdi, 21 yaşındaki Serhat K. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırının zanlısı Bülent A. tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kafede 1 kadının öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesinde önceki akşam düzenlenen, Mervenur Yararlık'ın (22) öldüğü, Serhat K'nin (21) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonda dün yakalanan Bülent A'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Olası kastla kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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