Silahlı çatışmaya tanık olan kahvehanedekilerin paniği kamerada

Diyarbakır'da cadde üzerinde iki grubun silahlı çatışmasında sesleri duyan kahvehanedeki vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA KENDİLERİNİ YER ATTILAR

21 Mart'ta gece saatlerinde Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Caddedeki kıraathanede bulunanlar panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavgada Ş.A. (36) ve E.I. (19) yaralandı.

MARKETE KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada, olay yeri yakınındaki bir zincir market şubesine kurşun isabet etti. Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.