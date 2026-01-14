Haberler

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Diyarbakır-Batman karayolunda seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır- Batman karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bir anda motor bölümünden alev almaya başladı. Sürücü, aracı güvenli bir yere çektikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
