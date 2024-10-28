Diyarbakır'da Saman Yüklü Tır Yangını

Diyarbakır'da saman yüklü tır alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü tır, alevlere teslim oldu. Tırda bulunan samanın bir kısmı yanarak tüketilemez hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağdere köyü mevkiinde 48 ALY 492 plakalı tırda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Tırda bulunan saman balyalarının bir kısmı yanarak tüketilemez hale geldi.