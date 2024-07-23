Diyarbakır'da refüjü aşan otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kantar Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, refüjü aşan bir otomobil karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar Köprülü Kavşağı'nda 21 AN 360 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen 33 NPR 34 ve 21 AEK 652 plakalı otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR