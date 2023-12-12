Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve terör örgütü propagandası yapmak için kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığıyla yürütülen koordineli çalışma yapıldı.

Bugün Silvan ve Hazro ilçelerinde 13 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/YPS yapılanmasında aktif rolü bulunan ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda esrar, kenevir bitkisi uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yanı sıra ruhsatsız av tüfekleri ile birlikte sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak maksadıyla kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Jandarma PKK Güvenlik Uyuşturucu Terör Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title