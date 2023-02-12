Diyarbakır'da patlama: 3 çocuk yaralı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ateşe atılan bir cismin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ateşe atılan bir cismin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Olay, Sur ilçesinde bağlı Bağıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalledeki çocuklar ısınmak için çöplük alanda ateş yaktı. Bu sırada çöplükte çıkardıkları bilinmeyen bir cismi ateşe atılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada Davut Yıldırım, Mustafa Solmaz ve Furkan Tekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bölgede inceleme başlatan güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bağıvar Sur 3. Sayfa Haberler

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