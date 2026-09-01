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Diyarbakır'da Takla Atan Otomobil: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'da Takla Atan Otomobil: Sürücü Yaralandı
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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