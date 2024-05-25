Diyarbakır'da otomobil kasap markete daldı

Diyarbakır'da bir otomobil kasap markete daldı: O anlar kamerada

Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kasap markete girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde saat 10.00 sıralarında 21 BU 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kasap markete girdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anında müşteriyle telefonda konuştuğunu söyleyen işletmeci Celal Vural, olayın şokunu atlatamadığını söyledi. Vural, olay anını şöyle anlattı:

"Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanda çalışır vaziyette bulunuyorduk. Aniden gürültü oldu. Kafamı kaldırmamla araba içeri daldı. Verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. Daha da o şoku üzerimden atamadım. Kaza olmadan önce bir sipariş geldi, telefona elimi attım. Bir baktım aradan birkaç saniye sonra araba içeri girdi. O kadar şoktaydım ki telefonu dahi kapatamıyordum. Halen bacaklarım titriyor. Çok şükür kimse yaralanmadı."