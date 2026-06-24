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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
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Diyarbakır-Mardin karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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