Oto sanayide patlama: 4 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir oto sanayi dükkanında soba sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oto sanayi dükkanında soba sıkışması sonuç meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ergani Sanayi Sitesi'nde oto elektrik dükkanında sobada sıkışma sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

