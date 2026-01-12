Oto sanayide patlama: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oto sanayi dükkanında soba sıkışması sonuç meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ergani Sanayi Sitesi'nde oto elektrik dükkanında sobada sıkışma sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR