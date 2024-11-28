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Diyarbakır'da Operasyonda 16 Ruhsatsız Tabanca ve Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Operasyonda 16 Ruhsatsız Tabanca ve Esrar Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyon sonucunda jelikan bidon ve çuval içerisinde 16 ruhsatsız tabanca, 26 kilogram toz esrar ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda jelikan bidon ve çuval içerisinde 16 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda; kayalık alanda jelikan bidon ve çuval içerisine saklanan 16 adet farklı marka ve model ruhsatsız tabanca, 15 adet boş tabanca şarjörü, 26 kilogram toz esrar ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildiği, ele geçirilen tabancalar ve uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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