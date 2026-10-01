Diyarbakır'da okul güvenliği toplantısında çevre denetimleri artırılacak

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Diyarbakır'da okulların güvenliği, okul çevrelerinde alınan tedbirler ve eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılabilecek risklere yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Hevsel Salonunda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda, güvenlik kamera sistemleri, okullardaki personel ihtiyaçları, okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler, öğrenci taşıma hizmetleri ve kurumlar arası koordinasyon başta olmak üzere eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Okullardaki uygulamalar değerlendirildi

Eğitim-öğretim yılının başlamasından bu yana okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda, sahadaki mevcut durum, tespit edilen ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalar görüşüldü. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanması amacıyla risklerin erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin zamanında alınmasının önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda güvenlik ve denetim çalışmalarının sahada etkin şekilde sürdürülmesi vurgulandı. Toplantıda, okulların fiziki ve teknik güvenlik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da görüşüldü. Bu kapsamda, kaymakamlıklar tarafından okullardaki bahçe ve güvenlik görevlisi ihtiyaçlarının karşılanması, güvenlik kamera sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması yönünde karar alındı.

Kurumlar arası koordinasyon sürdürülecek

Toplantıda ayrıca öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun etkin şekilde devam ettirilmesi gerektiği belirtildi.

Öğrenci taşıma hizmetleri, okul ve çevre güvenliği ile denetim faaliyetleri başta olmak üzere tüm süreçlerde kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Fatih Ayaz ve Murat Akyüz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda ayrıca İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı