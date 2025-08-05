Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aracının muayeneden geçememesine öfkelenen bir sürücü, otomobilini ateşe verdi. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da bir sürücü, muayeneden geçemeyen otomobilini yaktı.
MUAYENEDEN GEÇEMEYEN OTOMOBİLİNİ YAKTI
Bağlar ilçesindeki araç muayene istasyonuna giden sürücü, otomobili muayeneden geçemeyince yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa