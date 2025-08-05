Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi

Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
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Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aracının muayeneden geçememesine öfkelenen bir sürücü, otomobilini ateşe verdi. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da bir sürücü, muayeneden geçemeyen otomobilini yaktı.

Muayeneden geçemeyen otomobilini yaktı

MUAYENEDEN GEÇEMEYEN OTOMOBİLİNİ YAKTI

Bağlar ilçesindeki araç muayene istasyonuna giden sürücü, otomobili muayeneden geçemeyince yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muayeneden geçemeyen otomobilini yaktı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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