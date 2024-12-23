Diyarbakır'da Köpeklerden Kaçan Çocuk Yaralandı

Diyarbakır'da köpeklerden kaçan 12 yaşındaki çocuğun bacağında kırık oluştu.

Edinilen bilgilere göre, dün Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde köpeklerin saldırısından kaçan Çetin C. (12), yere düştü. Olayı gören vatandaş, köpekleri kovup çocuğu evine götürdü. Çetin C., ailesi tarafından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çetin C'nin yapılan kontrollerinde bacağında kırık oluştuğu tespit edildi. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor. - DİYARBAKIR