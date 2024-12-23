Diyarbakır'da Köpeklerden Kaçan Çocuk Yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçan 12 yaşındaki Çetin C.'nin bacağında kırık oluştu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Diyarbakır'da köpeklerden kaçan 12 yaşındaki çocuğun bacağında kırık oluştu.
Edinilen bilgilere göre, dün Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde köpeklerin saldırısından kaçan Çetin C. (12), yere düştü. Olayı gören vatandaş, köpekleri kovup çocuğu evine götürdü. Çetin C., ailesi tarafından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çetin C'nin yapılan kontrollerinde bacağında kırık oluştuğu tespit edildi. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor. - DİYARBAKIR