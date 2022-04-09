Diyarbakır'da koltuk döşeme atölyesinde yangın: 2 yaralı

Yangında elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar korku dolu anlar yaşattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaralanırken, işyerinde maddi çapta hasar oluştu. Yangın sırasında elektrik trafosunun olduğu direklerde kıvılcımlar oluşması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın altındaki koltuk döşeme atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölyede çalışan bir işçi mobilyalara işlem yaptığı sırada temizleme ve döşeme için uçucu ve yanıcı madde kullandı. İşçi tamir yaptığı esnada sebebi bilinmeyen bir neden dolayı bir anda tiner kutusu bomba gibi patladı.

2 işçi yaralandı

Patlama ile birlikte çıkan yangın nedeniyle elektrik bir anda kesilirken, elektrik trafonun bulunduğu direklerde ise kısa süreli kıvılcımlarda çıktı. Şiddetli patlama ve sonrasında çıkan yangın ile birlikte işyerinde bulunan 2 işçi yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü

Yaralanan işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceme yaptıktan sonra yangının sebebinin araştırmak için çalışma başlattı.