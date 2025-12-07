Kaza sonrası kavgaya tutuştular
Diyarbakır'da iki aracın çarpışmasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından taraflar kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, bağlar ilçesi İskanevleri semtinde meydana geldi. İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın ardından taraflar araçlardan inerek kavgaya tutuştu. Şahıslar, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa