Diyarbakır'da Kaza: İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada hayatını kaybeden 2 sağlık çalışanı Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Diyarbakır Eğil karayolu Kalkan mevkiinde meydana gelmişti. Adıyaman'dan Eğil'e ziyarete gitmek için yola çıkan kadınları taşıyan Mercedes marka 02 AFJ 279 plakalı M.G. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş kazada Meryem Ege ile Gülşen Ayğün hayatını kaybetmiş 14 sağlık çalışanı ise yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden Meryem Ege ile Gülşen Ayğün'nün cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman'a gönderildi. Gülşen Ayğün'nün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, Meryem Ege'nin cenazesi ise Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gülşen Ayğün'nün cenazesi yakınları tarafından sabah saatlerinde morgtan alınarak defnedilmek üzere götürüldü. Morga, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, hastane personeli, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi gelerek Gülşen Ayğün'ü uğurladı. - ADIYAMAN