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Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan şahıs uçurumda ölü bulundu

Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan şahıs uçurumda ölü bulundu
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Diyarbakır Yenişehir'de ailesinin haber alamaması üzerine kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Kuday, uçurumda hayatını kaybetmiş halde bulundu. AFAD ekipleri tarafından çıkarılan cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarı yapılan şahıs, uçurumda ölü bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesinin haber alamadığı Hüseyin Kuday (50) için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Güvenlik güçleri arama çalışması başlatırken, Yenişehir ilçesi Şılbe Sokak'ta bir şahsın hareketsiz şekilde görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçurumdan çıkarılamayan şahıs için AFAD'dan destek istendi. Bölgeye 7 arama kurtarma personeli ile 2 arama kurtarma aracı sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan şahsın, kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Kuday olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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