PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak

Gözler artık fesih kongresinde! Türkiye dahil 3 ülke takip edecek
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili gözaltına alındı

AK Partili Meclis üyesine yaptığı hareketin bedeli ağır oldu
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak

Avrupa alarma geçti, ilk hamle geldi: Tüm erkekler askere alınacak
Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı

Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu

Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyünde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yüksel, 1 Mart'tan bu yana kayıptı ve ailesi tarafından aranıyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da 1 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel (24), Batman'da silahla vurulmuş halde boş bir arazide ölü bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, iddiaya göre 1 Mart'ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. 1 haftadır kayıp olarak aranan Yüksel, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkindeki boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yüksel'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde bekleyen gencin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
img

Rana'nın öldüğü mahallede halk öfkeli: Köpekleri biz öldüreceğiz
img

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.