Diyarbakır'da kayıp kişinin cesedi bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Cesedin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçenin Aralık Mahallesi Kooperatif mezrasında Ü.Ç'nin (24) yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu 24 Kasım'da Dicle Nehri'nin kenarındaki çalılıklar arasında cesedinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.E. ve İ.Ö. yakalandı. Dicle Nehri kenarında yapılan aramada uzun namlulu silah bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kenarında erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Ü.Ç'nin (24) cesedi 24 Kasım'da Dicle Nehri'nin kenarındaki çalılıklar arasında bulunmuştu.

Vücudunda bazı izler ve kesikler olduğu tespit edilen Ü.Ç'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.