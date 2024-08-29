Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "mağdur çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması", "çocuğun üstün yararı", "soruşturmanın gizliliği", "delillerin karatılmasının önüne geçilmesi", "soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" gerekçeleriyle Narin Güran hakkındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirilmesini talep etti.

NARİN'LE İLGİLİ HABERLERE YAYIN YASAĞI KARARI

Talebi kabul eden Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanana kadar tüm yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayın yapan medyada dosya hakkında yayın yapılmasını yasakladı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararında, "T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.