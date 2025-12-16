Haberler

Diyarbakır'daki cinayetin firari şüphelisi Silopi'de yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan aranan C.A., Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şıpheli, emniyet ekipleri tarafından yapılan takip sonucu operasyonla ele geçirildi.

Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan aranan C.A., Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik güçlerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, temmuz ayında Diyarbakır'da meydana gelen cinayet olayının faili olduğu değerlendirilen şüpheli C.A., Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz takip ve alınan istihbarat sonucu yapılan operasyon ile Silopi'de saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli C.A, Şırnak'taki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - ŞIRNAK

