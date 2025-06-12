Diyarbakır'da Kamyonetin Arkasına Tutunan Şahsın Tehlikeli Yolculuğu Kaydedildi

Diyarbakır'da kamyonetin arkasına tutunan şahsın tehlikeli yolculuğu kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan şahsın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin Fiskaya Caddesinde seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunan şahıs, uzun süre canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Kamyonetin arkasında başka araçların da seyir halinde olduğu o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.