Diyarbakır'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Abdülkadir Yener, kaza sonucu çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Belenli Mahallesinde Abdülkadir Yener idaresindeki hafriyat kamyonu devrildi. Yener, kaza sonucu kamyonda çıkan yangında hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
