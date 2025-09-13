Diyarbakır'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Abdülkadir Yener, kaza sonucu çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Belenli Mahallesinde Abdülkadir Yener idaresindeki hafriyat kamyonu devrildi. Yener, kaza sonucu kamyonda çıkan yangında hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa