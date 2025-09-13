Diyarbakır'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Belenli Mahallesinde Abdülkadir Yener idaresindeki hafriyat kamyonu devrildi. Yener, kaza sonucu kamyonda çıkan yangında hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR