Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda ürün ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 27 olay meydana gelirken, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı, 9 bin 800 adet elektronik sigara likiti, 3 bin 683 paket kaçak sigara, 2 bin 290 adet nikotin, bin 766 adet muhtelif inşaat malzemesi, 150 adet puro, 130 adet ısıtılmış tütün mamulü, 106 adet güneş gözlüğü, 30 adet elektronik eşya, 4 adet cep telefonu, 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. - DİYARBAKIR