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Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında 17 olayda 31 şüpheliye işlem yapıldı

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Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında 17 olayda 31 şüpheliye işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 17 olay meydana geldi, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 897 paket kaçak sigara, 220 puro ve 16 litre kaçak viski ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda, 17 olay meydana gelirken, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 2 bin 897 paket kaçak sigara, 220 adet puro, 20 paket ısıtılmış tütün mamulü, 16 litre kaçak viski, 17 adet elektronik eşya,

5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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