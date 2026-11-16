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Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezası olan 133 kişi yakalandı

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Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezası olan 133 kişi yakalandı
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Diyarbakır'da JASAT koordinesinde ilçe jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı. Aralarında kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arananların da bulunduğu kişiler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında 'kasten öldürme, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 8, 5-10 yıl arası 25, 2-5 yıl arası 44 ve 2 yıl altı 56 olmak üzere toplamda 133 kişi yakalandı. Yakalanan 133 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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