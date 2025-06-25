Diyarbakır'da İnşaatta Düşen İki İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da İnşaatta Düşen İki İşçi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir inşaatın son katından düşen işçilerden ikisi hastaneye sevk edildikten sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katından düşen iki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde 5 katlı inşaatın son katında çalışan işçiler Harun Aksel ve Ahmet Şimşek, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Aksel dün, Şimşek ise bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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