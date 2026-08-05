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Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen araçlarda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpışarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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