Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı