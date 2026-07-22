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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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