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Diyarbakır'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada ikisi yaralanırken, iki otomobil hasar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 215. Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 otomobil de hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Biri darp, diğeri silahla yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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