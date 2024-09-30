Diyarbakır'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 215. Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 otomobil de hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Biri darp, diğeri silahla yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR