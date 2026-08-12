Diyarbakır-Mardin yolunda iki kaza: 3 yaralı
Diyarbakır-Mardin karayolunda iki ayrı trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin otomobilleri devrildi. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda iki ayrı kazada, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil devrildi. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı