Diyarbakır-Mardin yolunda iki kaza: 3 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda iki ayrı kazada, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil devrildi. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı