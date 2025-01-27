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Diyarbakır'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi: 9 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi: 9 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ve Sur ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri, 120 saatlik kameraların incelenmesiyle tespit edilerek gözaltına alındı. 'Gölge' operasyonu sonucunda 9 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri, 55 kameradan 120 saatlik görüntünün izlenilmesiyle tespit edildi. "Gölge" operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kayapınar ve Sur ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin kepengi zorlayarak girdikleri iş yerinden çaldıklarını çuvala koydukları görüldü.

Başka bir hırsızlık olayında ise şüpheliler, bir iş yerinin asma kilidini kırarak olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler, daha sonra tekrar aynı yere gelerek bu sefer kepengi zorlayarak içeri girdi. Şüphelilerden bazıları içeride hırsızlık yaparken bir diğerinin gözcülük yaptığı görüldü. 500 bin liralık hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

55 kameradan 120 saatlik görüntüyü izleyen polis, 9 şüpheliyi tespit ederek şafak vakti gölge operasyonuyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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